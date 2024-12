emeis: a réalisé plusieurs cessions d'actifs information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 07:54









(CercleFinance.com) - emeis annonce plusieurs opérations de cessions d'actifs immobiliers et opérationnels finalisées ces dernières semaines.



Le groupe a signé un protocole d'accord avec Penta Healthcare qui porte sur la cession du portefeuille du Groupe en République Tchèque et sur la cession de ses activités au Chili. Ces deux opérations représentent un montant de cessions de 171 ME.



Par ailleurs, plusieurs autres opérations de cessions immobilières en Allemagne, au Portugal, en Espagne, au Benelux et en Irlande ont été réalisées ou sécurisées depuis début octobre 2024, portant sur un total de 80 ME.



Ces opérations finalisées ou sécurisées représentent un montant total de 251 ME, portant ainsi à près de 900 ME le volume de cessions réalisées depuis mi 2022 ou sous promesse à date.



Ces chiffres sont en ligne avec l'ambition du Groupe d'atteindre un volume de cession de 1,5MdE d'ici fin 2025. Ces cessions permettront de poursuivre le désendettement du Groupe et viendront renforcer la structure de son bilan.





Valeurs associées EMEIS (EX ORPEA) 5,09 EUR Euronext Paris 0,00%