Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Emeis : +7% vers 13,25E, un 'W' haussier semble se confirmer information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 10:08









(CercleFinance.com) - Emeis s'envole de +7% vers 13,25E et l'ébauche d'un double-bottom (ou 'W' haussier) sur les 10/10,1E semble sur le point d'être confirmée avec le franchissement d'une résistance oblique moyen terme passant vers 12,3E.

La figure (W) serait validée par le refranchissement des 13,5 puis des 14,4E, avec pour objectif le retracement des 17,2E, le plus haut annuel du 2 janvier... puis le test des 19E, avant de tenter de refermer le 'gap' des 21,7E du 29/11.

Valeurs associées EMEIS (EX ORPEA) Euronext Paris +5.60%