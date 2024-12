Emeis : +6%, teste 5,80E, pourrait viser 6,10E information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 09:53









(CercleFinance.com) - Emeis repart de nouveau d'un plancher de 5,35E et grimpe de +6% pour tester 5,80E : le titre se rapproche de la résistance des 5,85E du 29/11 et pourrait viser dans la foulée celle des 6,1E... le principal objectif demeurant 6,66E (pour une éventuelle inversion à la hausse).





Valeurs associées EMEIS (EX ORPEA) 5,57 EUR Euronext Paris +2,03%