Emeis : 3ème rejet brutal sous les 16E
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 17:14
Le titre se dirige vers un retracement du double support des 13,5E des 19 janvier et 2 février, le support suivant se situe vers 12,4E (plancher du 17 décembre) et un autre objectif demeure le comblement du "gap" des 11,13E du 9 septembre 2025.
A lire aussi
-
Les sept personnes interpellées mardi dans plusieurs départements, dont le Rhône, dans le cadre de l'enquête sur l'agression mortelle de Quentin Deranque à Lyon devaient être mises en examen jeudi pour "homicide volontaire", a annoncé le procureur de la République ... Lire la suite
-
Gaztransport et Technigaz (GTT) a annoncé jeudi des prévisions modestes pour 2026 et dit viser un Ebitda consolidé de 490 à 530 millions d'euros et un chiffre d’affaires consolidé de 740 à 780 millions d'euros, après avoir publié ses résultats annuels en ... Lire la suite
-
Le navire océanographique Le Pourquoi pas? de l'Ifremer doit quitter Brest vendredi pour aller recenser, avec une quarantaine de scientifiques et deux sous-marins, les sites hydrothermaux dans les grands fonds marins de l'océan Atlantique. Menée dans le cadre d'un ... Lire la suite
-
Le Coin des Experts : quel est l'impact de la maturité sur le prix d'un warrants et d'un stability ?
Envie d'en savoir plus sur les Produits de Bourse? Découvrez notre série de vidéos pédagogiques #LeCoindesExperts par Société Générale Produits de Bourse. Une vidéo pour maîtriser les points les plus techniques des Produits de Bourse. Dans cet épisode, on vous ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer