Emeis : 3ème rejet brutal sous les 16E
19/02/2026

Emeis subit un 3ème rejet brutal sous les 16E après les échecs -déjà brutaux- des 15 et 29 octobre, avec cette fois une franche cassure des MM50 et MM100 regroupée vers 14E.
Le titre se dirige vers un retracement du double support des 13,5E des 19 janvier et 2 février, le support suivant se situe vers 12,4E (plancher du 17 décembre) et un autre objectif demeure le comblement du "gap" des 11,13E du 9 septembre 2025.

