Emeis : -10% vers 5,80E, bientôt le test d'un plancher de 5E

(CercleFinance.com) - Emeis vient d'inscrire un nouveau plancher historique sous 5,8E.

Le repli s'apparente à une chute dans un puits sans fond, la perte annuelle dépasse 65% et -99,9% en 1 an.

La reconstitution d'une trésorerie il y a 9 mois ne rassure pas : Emeis voit son cours divisé par plus de 3 par rapport à son zénith du 2 janvier (18E), et bientôt par 2 par rapport à son précédent plancher des 10E du 20 mars dernier.









Valeurs associées EMEIS (EX ORPEA) 5,62 EUR Euronext Paris -12,74%