 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Embraer valide les capacités arctiques du KC-390 Millennium en Suède
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 13:48

Le constructeur brésilien démontre la robustesse de son avion de transport militaire dans des conditions extrêmes, renforçant son positionnement en Europe du Nord.

Embraer annonce avoir conclu avec succès une campagne d'essais en conditions de froid extrême du KC-390 Millennium sur le site militaire de Vidsel, en Suède. L'appareil a démontré sa capacité à opérer efficacement en environnement arctique et à soutenir les concepts d'"Agile Combat Employment" (ACE), visant une projection rapide et flexible des forces.

Au cours des tests, l'avion a réalisé des démarrages rapides, ainsi que des décollages et atterrissages courts. Il a également prouvé sa capacité à charger et déployer rapidement des véhicules lourds, tels que les tout-terrain militaires SISU GTT, tout en conservant de l'espace pour les troupes et les équipements.

Selon Bosco da Costa Junior, directeur général d'Embraer Defense & Security, "le KC-390 Millennium a démontré sa polyvalence et sa capacité à accomplir les missions les plus exigeantes avec une fiabilité de 100%".

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank