Embraer valide les capacités arctiques du KC-390 Millennium en Suède
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 13:48
Embraer annonce avoir conclu avec succès une campagne d'essais en conditions de froid extrême du KC-390 Millennium sur le site militaire de Vidsel, en Suède. L'appareil a démontré sa capacité à opérer efficacement en environnement arctique et à soutenir les concepts d'"Agile Combat Employment" (ACE), visant une projection rapide et flexible des forces.
Au cours des tests, l'avion a réalisé des démarrages rapides, ainsi que des décollages et atterrissages courts. Il a également prouvé sa capacité à charger et déployer rapidement des véhicules lourds, tels que les tout-terrain militaires SISU GTT, tout en conservant de l'espace pour les troupes et les équipements.
Selon Bosco da Costa Junior, directeur général d'Embraer Defense & Security, "le KC-390 Millennium a démontré sa polyvalence et sa capacité à accomplir les missions les plus exigeantes avec une fiabilité de 100%".
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