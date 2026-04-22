Embraer s'allie à Jazz Aviation pour la gestion des pièces de rechange au Canada
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 17:37
Embraer annonce la signature d'un contrat avec Jazz Aviation pour la gestion des stocks de pièces de rechange de sa flotte d'E-Jets. L'accord couvre 25 appareils E-175 exploités pour le compte d'Air Canada Express et marque le premier déploiement au Canada du programme ECIP (Embraer Collaborative Inventory Planning).
Ce dispositif repose sur une gestion collaborative et pilotée par les données, dans laquelle Embraer prend en charge la majeure partie de l'investissement en pièces et optimise les approvisionnements.
L'objectif est de réduire les immobilisations d'avions et d'améliorer la performance opérationnelle de la compagnie. Le programme propose notamment une tarification annuelle fixe par pièce, facilitant la maîtrise des coûts, ainsi que des recommandations hebdomadaires basées sur les niveaux de stock et l'utilisation.
Jazz bénéficiera également du réseau logistique mondial et de l'expertise d'Embraer en gestion des matériaux.
Le titre Embraer s'adjuge environ 5% à la Bourse de Sao Paulo.
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