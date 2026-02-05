Embraer renforce sa présence en Afrique du Sud avec une nomination stratégique
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 14:52
Embraer annonce la nomination de Leandro Marc Pienaar au poste de Business Development Manager en Afrique du Sud, afin de renforcer sa présence sur ce marché clé. Il sera notamment chargé de piloter le développement des activités Défense & Sécurité du groupe en Afrique australe.
Sa mission inclut la promotion du KC-390 Millennium, avion de transport militaire multi-missions, ainsi que l'ensemble du portefeuille de solutions de défense d'Embraer.
Cette nomination s'inscrit dans la stratégie de long terme du groupe visant à fournir des capacités opérationnelles avancées tout en développant des partenariats avec l'industrie locale sud-africaine, indique l'avionneur.
Leandro Marc Pienaar dispose d'une solide expérience, ayant occupé pendant plusieurs années le poste de responsable du développement commercial pour l'Afrique chez Milkor (Pty) Ltd. À ce titre, il a négocié et accompagné des contrats de défense de plusieurs millions de dollars à travers le continent.
