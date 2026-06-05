Embraer franchit les 500 commandes d'E2 grâce à une nouvelle commande d'Azorra

Le loueur d'avions Azorra renforce son engagement envers la famille E2 avec une commande ferme supplémentaire et des droits d'achat additionnels.

Embraer annonce qu'Azorra a passé une commande ferme supplémentaire de 15 E195-E2, assortie de droits d'achat portant sur 15 appareils supplémentaires. Cette opération porte le carnet de commandes fermes d'Azorra pour la famille E2 de 39 à 54 avions.

Cette nouvelle commande permet également au programme E2 d'Embraer de dépasser le seuil des 500 commandes au total. La famille E2 compte actuellement plus de 200 appareils en service auprès de 24 compagnies aériennes.

John Evans, directeur général d'Azorra, souligne que la demande des compagnies aériennes pour des avions de capacité adaptée et économes en carburant continue de soutenir les investissements dans la famille E2. De son côté, Arjan Meijer, président-directeur général d'Embraer Commercial Aviation, estime que cette commande constitue "une nouvelle validation des performances économiques et opérationnelles de l'appareil".

La commande sera intégrée aux résultats et au carnet de commandes d'Embraer au titre du deuxième trimestre 2026.

En attendant, le titre progresse de 5,2% à la Bourse de Sao Paulo.