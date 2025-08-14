Embracer chute après des résultats trimestriels en recul

(AOF) - Embracer (-22,57% à 77,25 couronnes suédoises) trébuche lourdement à la Bourse de Stockholm après la publication de résultats trimestriels en repli et des perspectives décevantes. Au premier trimestre clos fin juin, ses ventes nettes ont reculé de 31%, à 3,355 milliards de couronnes suédoises. Dans le détail, l’activité des jeux PC/Consoles a connu une baisse de 38%, tandis que pour les jeux mobiles, le repli s’est élevé à 63 %. La division Divertissement et Services a en revanche connu une croissance de 41%. De son côté, l’Ebit ajusté a chuté de 87%, à 75 millions de couronnes suédoises.

Pour l'exercice 2025-2026, le spécialiste des jeux vidéo vise un résultat d'exploitation ajusté d'au moins 1 milliard de couronnes suédoises. Les prévisions intègrent de nouveaux décalages de sortie de jeux, ainsi qu'une trajectoire de croissance plus lente pour l'activité Mobile.

