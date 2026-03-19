Embecta progresse après avoir accepté de racheter le fabricant britannique de dispositifs Owen Mumford

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19 mars - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Embecta EMBC.O augmentent de 2 % à 8,99 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare qu'elle achètera la société privée Owen Mumford dans le cadre d'une transaction d'une valeur maximale de 150 millions de livres (199,10 millions de dollars), afin d'étendre ses activités dans le domaine des dispositifs d'administration de médicaments autres que le diabète

** Co paiera 100 millions de livres en espèces au départ, et jusqu'à 50 millions de livres liés aux ventes de la plateforme d'auto-injecteurs Aidaptus d'Owen Mumford sur une période de trois ans - EMBC

** Owen Mumford fabrique des auto-injecteurs et des dispositifs d'auto-injection utilisés pour administrer des médicaments pour des maladies telles que l'obésité, les maladies auto-immunes et les allergies

** L'opération permettra de diversifier les revenus et de soutenir la croissance grâce à son réseau de vente mondial

** La transaction devrait être finalisée au cours du troisième trimestre de l'exercice 2026, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires; l'opération est financée par des emprunts - EMBC

** Actions en baisse de ~42% en 2025

(1 $ = 0,7534 livre)