Eltif : La France enregistre le plus gros volume de souscriptions à fin 2023

Près de dix ans après leur introduction dans l’Union européenne, les fonds européens d’investissement à long terme (Eltif) prennent de l’ampleur. Selon le rapport annuel de l’agence de notation européenne Scope, les encours des Eltif, qui permettent d’investir sur des actifs non liquides comme le capital-investissement, les infrastructures ou la dette privée, ont progressé de près de 24?% en 2023 en comparaison avec l ’année précédente , pour atteindre 13,6 milliards d’euros à fin décembre.

L’Union européenne compte désormais 95 Eltif enregistrés, de 41 gestionnaires d’actifs différents. Vingt d’entre eux ont été lancés l’année dernière, ce qui est légèrement supérieur au nombre de fonds lancés en 2022. Sur les 95 Eltif autorisés, 85 ont été distribués auprès d’investisseurs. Les dix fonds restants devraient être commercialisés courant 2024.

L’agence de notation projette que ces actifs devraient atteindre 30 à 35 milliards d’euros d’ici à la fin de 2026.

Le Luxembourg et la France en tête

Si la dynamique est positive, une grande partie des actifs investis et des produits lancés restent concentrés dans une poignée de pays. Sur les 20 véhicules lancés en 2023, 18 ont été autorisés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg, dont onze sont autorisés pour une distribution paneuropéenne. Puis, un Eltif a reçu une autorisation par la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) en Italie et un autre par la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en Espagne.

Avec 60 fonds et un total d’encours sous gestion d’environ 7,7 milliards d’euros, le Luxembourg est, de loin, le pays de prédilection des asset managers pour enregistrer ces produits. Tout comme les années précédentes, la France est la deuxième place majeure en Europe avec 21 produits autorisés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et 5,2 milliards d’euros investis dans des produits autorisés.

De plus, en termes de volume, les investisseurs français conservent la plus grande part du marché en 2023. L’année dernière, le marché français des Eltif est passé de 3,7 milliards d’euros à la fin de 2022 à 4,7 milliards d’euros à la fin de 2023. Cela représente ainsi une progression de 28?%, avec un afflux de capitaux de 700 millions d’euros. Les 300 millions d’euros restants proviennent de capitaux déjà engagés et de la performance des fonds.

Ce volume important d’investissement provient presque exclusivement d’investisseurs institutionnels (4,3 milliards d’euros). De fait, 18 des 31 produits commercialisés en France ciblent exclusivement les clients professionnels. « Les émetteurs qui souhaitent également distribuer des Eltif à des clients privés sur une base paneuropéenne, en revanche, autorisent généralement leurs produits auprès de la CSSF, qui sont donc acceptés par les investisseurs et les distributeurs européens », souligne l’étude.

Retail

En France, la popularité des fonds auprès de la clientèle privée s’est accrue grâce à l’intégration des Eltif dans les contrats d’assurance-vie en unités de compte. « Les assureurs étant soumis à Solvabilité II, ils bénéficient d’exigences réduites en matière d’adéquation des fonds propres pour les Eltif qui investissent dans le capital-investissement. Outre les avantages fiscaux pour les investisseurs privés, c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles les Eltif investissant dans des contrats d’assurance-vie en unités de compte ont récemment été commercialisés avec succès en France », relève le rapport. Il est de plus souligné que l’inclinaison de longue date de la clientèle privée française pour le capital-investissement peut aussi jouer en la faveur des Eltif.

« Certains fournisseurs français voient l’Eltif 2.0 comme une menace, car la concurrence augmente. Mais en même temps, cela permet aux entreprises françaises de distribuer leurs produits à travers l’Europe », commente Luc Maruenda, responsable des solutions patrimoniales chez Eurazeo.

Maureen Songne