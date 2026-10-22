Elon Musk investit environ 1 milliard de dollars dans Skydance, selon CNBC

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Elon Musk aurait investi environ 1 milliard de dollars dans Skydance SKYD.N , a rapporté jeudi CNBC, citant une source proche du dossier.

Les représentants de Skydance et d'Elon Musk n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Voici plus de détails:

* Au début du mois, Paramount Skydance a finalisé son rachat de Warner Bros Discoverypour 110 milliards de dollars , et l'entité issue de la fusion a été baptisée Skydance

* "Ce sera une formidable entreprise", a déclaré le président américain Trump aux journalistes au début du mois, exprimant son approbation de la fusion

* Musk, directeur général de SpaceX SPCX.O , qui s’efforce de renouer ses liens avec Trump, entretient depuis longtemps des relations étroites avec le cofondateur d’Oracle, Larry Ellison, dont le fils, David Ellison, dirige Skydance

* Cet investissement intervient alors qu’Ellison cherche à positionner Skydance comme une entreprise médiatique axée sur la technologie et à réduire ses coûts

* Le mois dernier, Ellison a nommé l’ancien directeur général de Mattel MAT.O , Ynon Kreiz, au poste de co-directeur général de Skydance

* L'engagement de Musk s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large de Skydance visant à lever des fonds propres, selon Semafor, qui a été le premier à révéler cette information

* En 2022, Larry Ellison s’était engagé à verser 1 milliard de dollars pour financer le rachat de Twitter (aujourd’hui X) par Musk

* "Je suis un ami très proche d’Elon Musk", avait déclaré Larry Ellison en 2018

* Larry Ellison avait également personnellement garanti un financement par capitaux propres de plus de 40 milliards de dollars lorsque Paramount avait proposé de racheter Warner Bros