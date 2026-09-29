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Elon Musk et Satya Nadella, de Microsoft, participeront à une réunion à la Maison Blanche sur l'IA, selon Axios
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 16:08

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Elon Musk, directeur général de Tesla et SpaceX, Satya Nadella, directeur général de Microsoft, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, Bill McDermott, directeur général de ServiceNow, et Sanjay Mehrotra, directeur général de Micron, figureront parmi les participants à la réunion sur l'IA organisée mardi par le président américain Donald Trump, a rapporté Axios en citant les confirmations de présence.

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