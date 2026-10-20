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Elon Musk estime que la fusion entre Tesla et SpaceX est une bonne idée
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 23:49

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le code d'instrument Reuters pour Tesla, qui passe de « SPCX.O » à « TSLA.O », et rectifie la syntaxe en indiquant « deux piliers » au lieu de « deux milliardaires ».)

Elon Musk a déclaré mardi qu'il serait judicieux de fusionner SpaceX SPCX.O et Tesla TSLA.O , et a révélé que les deux sociétés avaient formé des comités spéciaux chargés d'étudier une éventuelle fusion entre ces deux piliers de l'empire commercial du milliardaire.

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