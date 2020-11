Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elon Musk dit avoir passé quatre tests COVID-19 - deux positifs, deux négatifs Reuters • 13/11/2020 à 08:21









13 novembre (Reuters) - Le directeur général de Tesla TSLA.O Elon Musk a déclaré jeudi avoir passé quatre tests de dépistage au coronavirus le même jour, dont deux ont donné des résultats positifs et les deux autres négatifs. "Il se passe quelque chose d'extrêmement trompeur. J'ai été testé quatre fois aujourd'hui pour le Covid. Deux tests sont revenus négatifs, deux sont revenus positifs. La même machine, le même test, la même infirmière. Test rapide d'antigène de BD", a déclaré Musk dans un tweet, faisant possiblement référence au test rapide d'antigène de Becton Dickinson and Co. BDX.N Le DG de Tesla a dit qu'il subissait également des tests d'amplification en chaîne par polymérase (PCR) dans des laboratoires séparés dont les résultats prendront environ 24 heures. En réponse à une question d'un utilisateur de Twitter sur d'éventuels symptômes, Musk a dit avoir ceux d'un "rhume typique". "Rien d'inhabituel jusqu'à présent", a-t-il précisé. Becton Dickinson a déclaré en septembre qu'il enquêtait sur les rapports de maisons de retraite américaines selon lesquels son équipement de test rapide du coronavirus produisait des résultats faussement positifs. (Kanishka Singh, version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)

