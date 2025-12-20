Elon Musk devient la première personne à valoir 700 milliards de dollars après une décision de justice sur sa rémunération

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La valeur nette du directeur général de Tesla TSLA.O , Elon Musk, a bondi à 749 milliards de dollars après que la Cour suprême du Delaware a rétabli les options d'achat d'actions Tesla d'une valeur de 139 milliards de dollars qui avaient été annulées l'année dernière, selon l'indice des milliardaires de Forbes.