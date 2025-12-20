 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Elon Musk devient la première personne à valoir 700 milliards de dollars après une décision de justice sur sa rémunération
information fournie par Reuters 20/12/2025 à 18:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La valeur nette du directeur général de Tesla TSLA.O , Elon Musk, a bondi à 749 milliards de dollars après que la Cour suprême du Delaware a rétabli les options d'achat d'actions Tesla d'une valeur de 139 milliards de dollars qui avaient été annulées l'année dernière, selon l'indice des milliardaires de Forbes.

Elon Musk
Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
480,8800 USD NASDAQ -0,52%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank