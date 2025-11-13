Elon Musk déclare que le rapport sur la levée de fonds de 15 milliards de dollars de xAI est "faux"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails au paragraphe 8)

Le milliardaire Elon Musk a déclaré jeudi sur X que l'information de CNBC selon laquelle sa startup d'intelligence artificielle xAI aurait levé 15 milliards de dollars lors d'un tour de table de série E était "fausse".

Selon le dernier rapport de CNBC, la levée de fonds a ajouté 5 milliards de dollars supplémentaires au tour de table de 10 milliards de dollars qui valorise xAI à 200 milliards de dollars.

Musk avait également démenti le précédent rapport de la chaîne d'information, qui affirmait que la société levait 10 milliards de dollars .

XAI, dans ce qui semble être une réponse automatisée, a déclaré "Legacy Media Lies" en réponse à une demande de commentaire de Reuters sur la dernière levée de fonds.

La startup d'IA a augmenté la capacité de son centre de données pour former des modèles plus avancés, alors qu'elle cherche à concurrencer plus efficacement le ChatGPT d'OpenAI et le Claude d'Anthropic.

Une grande partie des fonds levés servira à financer les unités de traitement graphique qui sous-tendent les grands modèles de langage, a rapporté CNBC plus tôt dans la journée.

L'enthousiasme des investisseurs à l'égard des entreprises d'intelligence artificielle ne s'est pas démenti, même si l'on craint l'apparition d'une bulle de l'IA en raison des valorisations élevées et des plans de dépenses massives.

XAI, qui a été lancée en juillet 2023 comme alternative au ChatGPT d'OpenAI, investit également massivement pour développer sa propre infrastructure en achetant une propriété à Memphis, dans le Tennessee, pour construire son supercalculateur Colossus.

Elon Musk n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.