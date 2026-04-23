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Elmet en bonne voie pour s'envoler à New York après une introduction en bourse de 120 millions (XX millions d'euros) de dollars
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 17:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Le fabricant de composants de précision Elmet Group ELMT.O est en passe d'ouvrir au-dessus du prix de l'offre pour ses débuts au Nasdaq

** L'action a récemment indiqué qu'elle ouvrirait à 19 dollars l'unité contre 14 dollars pour le prix de l'offre

** ELMT, basé à Portland, Maine, a vendu environ 8,6 millions d'actions dans le cadre d'une introduction en bourse élargie, au prix de 14 dollars par action, l'extrémité supérieure de la fourchette commercialisée (allant de 12 à 14 dollars).

** Elmet fabrique des composants et des systèmes à haute énergie utilisant des matériaux critiques pour les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et des semi-conducteurs

** Cantor a agi en tant que chef de file de la gestion du livre pour l'offre

** L'histoire d'Elmet comprend plus de 70 ans d'appartenance à Royal Philips et Philips Lighting

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