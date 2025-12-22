 Aller au contenu principal
Ellison offre une garantie personnelle pour renforcer l'offre de Paramount sur Warner Bros
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 17:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'offre de Paramount reste inchangée à 30 dollars par action

*

Augmentation de l'indemnité de résiliation à 5,8 milliards de dollars

*

Ellison ne révoquera pas le trust familial pendant la transaction

(Mise à jour des actions au paragraphe 3, contexte au paragraphe 10) par Akash Sriram

Le cofondateur d'Oracle ORCL.N , Larry Ellison, est intervenu pour garantir personnellement 40,4 milliards de dollars dans le dernier effort de Paramount Skydance PSKY.O pour inciter Warner Bros Discovery WBD.O à ne pas vendre ses précieux actifs hollywoodiens au géant de la diffusion en continu Netflix NFLX.O .

La garantie, divulguée dans un document déposé lundi, vise à dissiper les doutes du conseil d'administration de Warner Bros concernant le financement de Paramount et l'absence de soutien total de la famille Ellison, qui l'ont poussé vers l'offre concurrente en espèces et en actions de Netflix NFLX.O .

Les actions de Warner Bros ont augmenté d'environ 3 %, tandis que celles de Paramount ont progressé de plus de 7 %. Warner Bros et Netflix n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Paramount a déclaré que les conditions modifiées ne changent pas l'offre de 30 dollars par action en espèces, même si la lutte pour les actifs recherchés d'Hollywood s'intensifie, avec le contrôle de la vaste bibliothèque de Warner Bros offrant un avantage décisif dans les guerres de diffusion en continu.

"Je doute que de nombreux actionnaires de Warner Bros qui sont sur la corde raide ou qui prévoient de voter non aient tenu bon en raison des questions que l'offre révisée aborde, comme la garantie de Larry Ellison sur le front du financement", a déclaré Seth Shafer, analyste principal chez S&P Global.

Dans le cadre des conditions révisées, Larry Ellison a également accepté de ne pas révoquer le trust familial ou de ne pas transférer ses actifs pendant la durée de la transaction, selon les documents déposés.

Paramount a déclaré qu'elle avait augmenté son indemnité de résiliation réglementaire de 5 milliards de dollars à 5,8 milliards de dollars pour s'aligner sur la transaction concurrente et qu'elle avait prolongé la date d'expiration de son offre publique d'achat jusqu'au 21 janvier 2026. L'offre fait suite à la demande de Warner Bros à ses actionnaires de rejeter l'offre de 108,4 milliards de dollars de Paramount pour l'ensemble de la société, y compris les actifs de télévision par câble, en raison de doutes sur son financement et de l'absence de garantie totale de la part de la famille Ellison. Mais les investisseurs de Warner Bros, dont le cinquième actionnaire le plus important, Harris Associates , ont déclaré qu'ils seraient ouverts à des offres révisées de Paramount si cette dernière présentait une offre supérieure et résolvait les problèmes liés aux conditions de l'accord.

En vertu de l'accord avec Netflix, Warner Bros devrait à Netflix 2,8 milliards de dollars à titre d'indemnité de rupture si elle renonçait à cet accord.

EXAMEN PAR LES AUTORITÉS DE RÉGULATION

Pour l'un ou l'autre des candidats, l'obtention du soutien des actionnaires n'est que le premier obstacle, car les deux opérations seraient soumises à un examen antitrust approfondi aux États-Unis et en Europe.

Les législateurs des deux partis ont exprimé leurs inquiétudes quant à la consolidation du secteur des médias, et le président américain Donald Trump a déclaré qu'il avait l'intention de se prononcer sur les transactions.

Un rapprochement entre Paramount et Warner Bros donnerait naissance à un studio plus grand que le leader du secteur, Disney, et combinerait deux grands opérateurs de télévision, ce qui, selon certains sénateurs démocrates, donnerait à une seule entreprise le contrôle de "presque tout ce que les Américains regardent à la télévision".

Un rapprochement entre Netflix et Warner Bros consoliderait la domination de Netflix dans le domaine de la diffusion en continu, en créant un groupe comptant 428 millions d'abonnés. Netflix a déclaré qu'il honorerait les engagements de Warner Bros en matière de cinéma et a affirmé que l'accord profiterait aux consommateurs en réduisant les coûts grâce à des offres groupées.

Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, a déclaré qu'il était convaincu que l'accord serait approuvé par les autorités de régulation et qu'il permettrait d'éviter les suppressions d'emplois dans un secteur déjà confronté à des recettes inégales au box-office.

