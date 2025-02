(AOF) - Ellipsis AM renforce son développement en Suisse avec l’arrivée de Gregory Oeconomou au poste de Head of Wealth Management Sales – Switzerland. Fort de plus de 20 ans d’expérience dans la gestion d'actifs et le wealth management en Suisse, il a été responsable du développement "Wholesale" pour Union Bancaire Privée, Mirabaud Asset Management, ainsi que gérant privé pour Raiffeisen.

Diplômé d'un Executive MBA de Sciences Po, il a pour responsabilité de développer l'activité auprès des gérants indépendants, des family-offices, des banques et des assurances.