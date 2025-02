Ellipsis AM lance une nouvelle stratégie de couverture

(AOF) - La boutique de gestion, filiale du groupe Kepler Cheuvreux, continue d’étoffer son pôle overlay et solutions alternatives avec le lancement d’un nouveau fonds baptisé Ellipsis Optimal Solutions – Alternative Hedging.

Ce fonds UCITS apporte de la protection et de la diversification dans un portefeuille grâce à l'utilisation de deux stratégies de couverture dynamiques complémentaires : une couverture de type " Black Swan " qui contribue à limiter la baisse maximale du fonds en cas de choc extrême sur les marchés et se compose d'achats d'options de vente hors de la monnaie et, une couverture " Long Vol " qui permet de réduire la volatilité globale du portefeuille, mise en œuvre à travers une allocation de put spread.

Grâce à son profil convexe, Ellipsis Optimal Solutions – Alternative Hedging vise une performance négativement corrélée aux marchés actions. Le fonds monétise les importantes baisses de marché et les périodes de forte volatilité, tout en optimisant le coût de la couverture en période de marchés haussiers ou de faible volatilité.

" L'incertitude étant toujours omniprésente, les portefeuilles actions sont vulnérables aux tempêtes à venir. Ce fonds apporte une réponse efficace, alliant réduction des risques et corrélation négative avec le marché en cas de choc " explique Pierre Gallice, responsable stratégies overlay & gérant de portefeuille.

L'équipe dédiée au pôle de gestion solutions alternatives et overlay gère actuellement 1,5 milliard d'euros à travers une dizaine de mandats et de fonds overlay, en priorité pour des investisseurs institutionnels.