Ellipsis AM lance un fonds obligataire à échéance avec une nouvelle gérante

(NEWSManagers.com) - C'est clairement le produit du moment. Ellipsis AM vient de lancer sa propre mouture de fonds obligataire à échéance, avec Ellipsis Credit Road 2028. La stratégie sera orientée principalement sur des obligations high yield, libellées en euro. Elle contiendra également des obligations investment grade et des convertibles. La gérante Delphine Laloum, qui est arrivée en septembre en provenance de Rothschild & Cie, privilégiera la qualité du crédit et de la gouvernance pour se prémunir des risques de défaut, ainsi que la diversification des émetteurs sélectionnés, avec une notation moyenne BB-/Ba3.

Le fonds est classifié article 8 SFDR. La période de commercialisation s’ouvre sur un an (jusqu’au 15 novembre 2023 inclus). Le fonds est enregistré en France et devrait être prochainement commercialisé en Suisse, Italie et au Luxembourg.