Elliott : une société affiliée émerge comme favorite dans l'enchère de Citgo, selon le dépôt
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 04:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Dalinar de Gold Reserve a 3 jours pour améliorer son offre

*

Amber offre 5,86 milliards de dollars aux créanciers

*

Amber offre également 2,86 milliards de dollars pour résoudre les réclamations contre la société mère de Citgo

(Contexte ajouté aux paragraphes 2 et 4, détails aux paragraphes 5 à 8) par Marianna Parraga

Un officier de justice américain a déclaré lundi qu'une filiale du fonds spéculatif Elliott Investment Management avait fait la meilleure offre pour la société mère du raffineur vénézuélien Citgo Petroleum, face à un groupe dirigé par le mineur Gold Reserve GRZ.V précédemment recommandé comme vainqueur.

De meilleures offres sont apparues dans les phases finales de la vente aux enchères de PDV Holding, l'une des sociétés mères du septième raffineur américain, à la suite de décisions de justice dans des affaires juridiques parallèles qui ont encouragé de nouvelles offres améliorées.

L'évaluation de Robert Pincus, officier de justice, pourrait déboucher sur un nouveau gagnant recommandé si Dalinar Energy, filiale de Gold Reserve, ne parvient pas bientôt à égaler ou à dépasser les conditions soumises par Amber Energy, filiale d'Elliott.

Dalinar, dont l'offre de 7,4 milliards de dollars avait été recommandée comme gagnante de l'enchère le mois dernier avant la soumission d'offres concurrentes non sollicitées, dispose de trois jours ouvrables pour augmenter son offre ou modifier ses conditions, a déclaré un avocat de Pincus dans un document déposé au tribunal.

Une audience de vente, au cours de laquelle le juge du Delaware Leonard Stark prendra une décision finale, est prévue pour la mi-septembre.

Pincus n'a pas fourni de détails sur l'offre d'Amber, qui a été relevée le 22 août, mais un document judiciaire a révélé au début du mois que la société offrait 5,86 milliards de dollars aux créanciers tout en réglant les réclamations des détenteurs d'une obligation vénézuélienne défaillante garantie par des actions de Citgo, ce qui pourrait permettre de régler 2,86 milliards de dollars de réclamations contre la société mère de Citgo, PDVSA.

Le prix d'achat proposé par Amber comprend des contreparties en espèces et autres qu'en espèces, et est soutenu par les créanciers de Koch, selon le dossier.

Le produit de la vente aux enchères devrait permettre d'indemniser au moins une poignée des 15 créanciers qui se battent depuis 2017 pour récupérer près de 19 milliards de dollars devant les tribunaux américains après que le Venezuela a exproprié des actifs et n'a pas honoré ses dettes.

