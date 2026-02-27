Elliott soutient le rachat de LSEG, mais y voit un potentiel de valeur supplémentaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Elliott Management a qualifié vendredi de "premier départ positif" le rachat d'actions par London Stock Exchange Group LSEG.L , les plans d'amélioration des marges et l'amélioration de la communication sur sa stratégie en matière d'intelligence artificielle , mais a également insisté sur la nécessité de prendre d'autres mesures "d'amélioration de la valeur".

L'investisseur activiste a déclaré détenir une "participation significative" dans LSEG, sans en révéler le montant.

Jeudi, LSEG a déclaré qu'il rachèterait pour 3 milliards de livres (4,04 milliards de dollars) d'actions et a fourni des prévisions qui ont satisfait les investisseurs. Cela a entraîné une hausse de 9 % des actions, soit leur plus forte progression en une journée depuis mars 2022.

La société Elliott, basée à New York, fait pression sur le directeur général David Schwimmer pour qu'il revoie le portefeuille de LSEG, augmente les marges qui sont inférieures à celles de ses rivaux et communique mieux sur sa résistance aux menaces liées à l'IA, avait déclaré à Reuters une personne au fait du dossier.

Reuters fournit des informations pour le terminal d'actualités et de données de LSEG, Workspace, et d'autres produits.

(1 $ = 0,7426 livre)