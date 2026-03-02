Elliott Management détient une exposition de 268 millions de dollars au prêteur britannique en faillite MFS, selon le FT

2 mars - Le fonds spéculatif américain Elliott Management a une exposition d'environ 200 millions de livres (267,6 millions de dollars) à Market Financial Solutions, un fournisseur britannique de prêts hypothécaires qui s'est effondré la semaine dernière, a rapporté le Financial Times lundi, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante. (1 dollar = 0,7474 livres)