Elliott investit dans la société de vol hypersonique Stratolaunch, selon le WSJ
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 01:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de l'identifiant de l'article: STRATOLAUNCH-ELLIOTT/STAKE, pas de changement dans le texte)

L'investisseur activiste Elliott Investment Management a réalisé un investissement dans la société privée de vol hypersonique Stratolaunch, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des personnes familières de l'affaire.

Elliott sera également représenté au conseil d'administration de Stratolaunch et l'investissement du fonds spéculatif s'élève à plusieurs centaines de millions de dollars, a ajouté le Journal.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport du WSJ.

