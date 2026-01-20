Elliott investit dans la société de vol hypersonique Stratolaunch, selon le WSJ

L'investisseur activiste Elliott Investment Management a réalisé un investissement dans la société privée de vol hypersonique Stratolaunch, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des personnes familières de l'affaire.

Elliott sera également représenté au conseil d'administration de Stratolaunch et l'investissement du fonds spéculatif s'élève à plusieurs centaines de millions de dollars, a ajouté le Journal.

