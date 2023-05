Elkano Asset Management se lance sur le marché de la gestion d’actifs

(AOF) - Elkano Asset Management vient d’obtenir son agrément AMF de société de gestion et se lance sur le marché de la gestion d’actifs. Le groupe va proposer des solutions d’investissement clés en main indépendantes aux professionnels de la gestion de patrimoine (CGP et family offices principalement) ainsi qu’à leurs clients. Les 3 associés fondateurs (Gilles Etcheberrigaray, Ionel Sbiera, Constantin Paoli) ont passé de nombreuses années dans des sociétés de gestion reconnues de la place et plus récemment chez Invest AM, société de gestion du groupe Cyrus.

Gérants de la gamme de fonds Invest Latitude pendant plus de 10 ans, l'équipe de Elkano Asset Management a également développé une expertise dans la structuration de produits et solutions d'investissement pour les acteurs de la gestion de patrimoine et les investisseurs privés : mandats de gestion en France et à Luxembourg, gestion pilotée en assurance-vie française, fonds sur mesure et conseil en investissements financiers.

La société souhaite aujourd'hui proposer ces différentes solutions au marché des professionnels de la gestion de patrimoine en se concentrant sur son expertise unique de l'analyse macroéconomique et de l'allocations d'actifs internationale.

En outre, Elkano Asset Management nourrit l'ambition d'agir pour une finance plus responsable au travers de l'intégration dans la gestion de critères extra- financiers et de son action philanthropique définie dès sa création avec notamment l'engagement de reverser 30% des commissions de performance générées par la société aux associations qu'elle soutient.