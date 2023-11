Élisabeth Borne annonce une loi de programmation sur le grand âge d'ici la mi-2024

(AOF) - La Première ministre a promis hier une loi de programmation sur le grand âge pour 2024. Selon le média spécialisé "Gerontonews", Elisabeth Borne a fait cette annonce d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Elle répondait à la députée Renaissance Charlotte Parmentier-Lecocq, présidente de la commission des affaires sociales, au sujet de la stratégie interministérielle pour le bien-vieillir présentée la semaine dernière. "Je souhaite qu'un texte puisse être présenté d'ici l'été pour un examen et une adoption au second semestre 2024", a déclaré Elisabeth Borne.

"Un engagement à ce niveau de responsabilité est forcément une bonne nouvelle", estime l'association de directeur d'établissement AD-PA dans un communiqué. L'organisation ajoute cependant qu'elle "se souvient des promesses de nombreux Présidents et Premiers Ministres qui n'ont jamais abouti".

Elle "demande avant tout à l'Etat de respecter ses engagements" de "financer le ratio de 8 professionnels pour 10 personnes âgées en établissement " : "il aurait dû l'être depuis 2012 et comme le préconise la Défenseure des droits, la Cour des comptes et le Haut Conseil de l'Âge" estime-t-elle " pour que cesse la maltraitance systémique des personnes âgées vulnérables et des professionnels qui les accompagnent ".