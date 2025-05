Elis, Vallourec, Soitec... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Derichebourg

Le spécialiste du recyclage des métaux détaillera ses résultats du premier semestre 2025.

Elis

Elis, dont sa journée investisseurs se tient ce mardi à Londres, a dévoilé ses objectifs financiers à moyen terme. Le groupe de blanchisserie industrielle anticipe une amélioration moyenne de sa marge d'Ebitda d'environ 20 points de base par an et une croissance organique-hors acquisitions- de 4% en moyenne par an. "L'excellence opérationnelle, la durabilité et la discipline financière continueront de guider toutes nos actions", a déclaré Xavier Martiré, président du directoire d'Elis. La société, présente dans 31 pays, entend poursuivre des "acquisitions ciblées".

Eramet

Eramet a clôturé lundi la nomination de Paulo Castellari au poste de directeur général, à la suite de la confirmation par l'assemblée générale des actionnaires de la dissociation des fonctions de président-directeur général. A l'issue de cette assemblée, Christel Bories a été nommée présidente du conseil d'administration pour une durée de quatre ans.

Eurofins

Conformément à l'annonce faite le 25 avril dernier, sur le lancement d'un nouveau programme de rachats d'actions, Eurofins Scientific a annoncé l'acquisition de 250 000 titres entre le 19 et le 23 mai dernier. Ces actions ont été achetées à un prix d'achat moyen de 56,3523 euros, soit une dépense totale de 14,088 millions d'euros pour le groupe. Depuis son annonce du 25 avril 2025, le groupe de laboratoire d'analyses spécialisé dans l'agroalimentaire, la pharmacie, l'environnement et la biologie médicale a procédé au rachat de 1,275 million d'actions.

Exail Techologies

Exail Technologies, spécialiste dans les domaines des systèmes de drones maritimes et des systèmes de navigation, annonce son admission au marché OTCQX Best Market en tant que Foreign Ordinary Share, sous le symbole boursier " EXALF ", avec effet immédiat. "Exail est la première entreprise européenne active dans le secteur de la défense à rejoindre le marché OTCQX", précise un communiqué.

GTT

Ascenz Marorka, une société de smart shipping (ensemble de services de navigation, de gestion opérationnelle des navires, de maintenance prédictive, de gestion de l'énergie à bord et de gestion de flotte, destinés aux affréteurs, armateurs et opérateurs) du groupe GTT, et Emerson Marine Solutions (expert mondial en équipement de précision pour le contrôle des débits et en optimisation de la propulsion) ont conclu un partenariat stratégique mondial visant à améliorer l'efficacité énergétique, la transparence, la performance opérationnelle et la durabilité dans le secteur maritime.

Herige

Dans le cadre du principe d'alternance entre les familles actionnaires, Jérôme Caillaud a été nommé président du conseil de surveillance, succédant à Daniel Robin, désormais nommé vice-président du conseil de surveillance. Par ailleurs, Hélène Delaunay a été nommée directrice administrative et financière du groupe et membre du directoire aux cotés de Benoit Hennault, président du directoire. Elle a rejoint Herige en 2023 en tant que directrice financière groupe aux cotés de Stéphane Jan.

JCDecaux

JCDecaux annonce qu'Extime JCDecaux Airport a signé le 20 mai un contrat avec Airport International Group (AIG) pour gérer les activités publicitaires à partir du 1er août 2025 à l'aéroport Queen Alia International à Amman (Jordanie) qui accueille plus de neuf millions de passagers chaque année. "Extime JCDecaux Airport participera à la transformation de l'environnement aéroportuaire de la capitale jordanienne, dans le respect de hauts standards de qualité et de développement durable", précise un communiqué.

Nicox

Kowa, le partenaire exclusif de Nicox pour NCX 470 au Japon, a reçu l'approbation pour une " Clinical Trial Notification " (une notification d'essai clinique). Grâce à cette décision, la société nippone va pouvoir lancer des essais cliniques de phase 3 sur ce candidat médicament dans le traitement de l'hypertension oculaire. Par conséquent, Nicox va recevoir un paiement d'étape de 1 million d'euros, et le démarrage de ces essais cliniques prévus cette année déclenchera un versement de 2 millions d'euros pour la société française.

Poxel

Poxel a annoncé qu'elle présenterait les résultats positifs détaillés d'une étude préclinique avec le PXL065 dans la cardiomyopathie hypertrophique lors du congrès de la société européenne de cardiologie le 1er septembre prochain. En attendant, la société biopharmaceutique au stade clinique a indiqué que son produit PXL065 a " démontré des avantages significatifs dans un modèle de souris atteint de cardiomyopathie hypertrophique (CMH) en prévenant le remodelage pathologique de myocarde, et en réduisant l'hypertrophie et la fibrose cardiaque ".

Sanofi

Sanofi a indiqué avoir finalisé l'acquisition du DR-0201, un anticorps bispécifique ciblé qui engage les cellules myéloïdes, à Dren Bio, une société biopharmaceutique privée au stade clinique. Le DR-0201, désormais SAR448501, a été acquis par Sanofi par le biais de l'acquisition de Dren-0201, une filiale de Dren Bio, pour un paiement initial de 600 millions de dollars, suivi de futurs paiements potentiels totalisant 1,3 milliards de dollars, précise un communiqué de Sanofi.

Soitec

Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs innovants annoncera ses résultats annuels.

Vallourec

Vallourec, spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure, va procéder à un rachat d'environ 1,2 million d'actions qui sera effectué d'ici au 20 juin 2025. Les actions rachetées seront affectées à la couverture des plans d'intéressement à long terme des employés. Ces rachats d'actions s'inscrivent dans le cadre de la volonté de Vallourec de piloter la future dilution de ses actions et s'effectueront conformément au programme de rachat approuvé par l'Assemblée Générale des actionnaires du 22 mai 2025.