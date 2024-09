Elis : une nouvelle opération d’actionnariat salarié

(AOF) - Elis annonce le lancement d’une nouvelle opération d’actionnariat salarié « Elis for All » 2024?Le groupe va procéder à deux augmentations de capital par émission d’actions, sans droit préférentiel de souscription, réservée l’une, aux salariés adhérents au Plan d’Epargne Groupe d’Elis et l’autre, aux salariés de filiales étrangères d’Elis. La période de souscription s'étale du 17 septembre au 3 octobre inclus.

L'opération comporte uniquement une formule dite " classique " avec décote et abondement, au titre de laquelle le souscripteur est pleinement exposé aux variations du cours de l'action Elis.

Un plafond commun d'un montant nominal de deux millions (2 000 000) d'euros, représentant 2 millions d'actions, s'applique à ces deux augmentations de capital, soit 0,85 % du capital social à la date de la décision du Directoire.

L'offre " Elis for All " comporte une décote de 30 % par rapport au cours de référence et un abondement égal à une action offerte pour 10 actions souscrites.

