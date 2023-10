Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis: 'une décote de plus de 30%' selon un analyste information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 17:27









(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Elis avec un objectif de cours ajusté de 22 à 24,5 euros, soulignant 'une décote de plus de 30% sur ces comparables alors qu'au cours des derniers mois, le groupe a démontré une excellente résilience de son FCF'.



'En 2023, nous notons une bonne capacité à passer des hausses de prix et d'importants effets de productivité. Ces facteurs, couplés à la détente des prix de l'énergie soutiendront les résultats 2024', estime l'analyste en charge du dossier.



Le bureau d'études met aussi en avant une réduction du ratio de levier (DN/EBITDA 2024 à 1,8 fois face à 2,1 fois en 2023) compatible avec une notation 'investment grade' qui selon lui, 'permettra de reprendre une stratégie d'acquisitions plus offensive'.





