Elis sous pression malgré un point d'activité trimestriel solide

(AOF) - Elis (-4,42% à 22,08 euros) accuse le deuxième plus fort repli de l'indice SBF 120 malgré un chiffre d'affaires trimestriel solide et le maintien de ses perspectives 2025. L'activité est ressortie en hausse organique de 2,5% sur les trois premiers mois de l'année, à 1,132 milliard d'euros et s'inscrit "en ligne avec les attentes", dixit TP Icap Midcap. Le spécialiste du nettoyage et de l'hygiène, a vu ses deux principales zones d'activité d'Elis, la France et l'Europe centrale, connaître une croissance organique de 1,9 % et de 6,5% en Amérique Latine.

"Elis note que le contexte international a engendré un certain attentisme chez les clients qui a ralenti le dynamisme commercial", relève TP Icap Midcap, qui a maintenu sa recommandation à l'Achat sur le titre.

Trois acquisitions ont contribué au chiffre d'affaires consolidé depuis le 1er janvier 2025 (Carsan en Espagne, Ernst en Allemagne et Bodensee en Suisse), faisant ressortir une croissance externe en hausse de 2,1% au 1er trimestre 2025.

Côté perspectives, Elis a réitéré ses prévisions annuelles annoncées début mars, tablant sur une croissance organique du chiffre d'affaires légèrement inférieure à 4%, une marge d'Ebitda ajusté, marge d'Ebit ajusté, EPS (sur une base diluée) et free cash-flow en légère croissance et une réduction du levier financier de - 0,1.

Points clés

- Prestataire de solutions de location-entretien d’articles textiles et de services dans l’hygiène, le bien-être et l’anti-parasitaire , créé en 1883 ;

- Revenus de 4,6 Mds€ dont 88 % dans l’usage des produits, équilibré entre la santé pour 30 %, l’hôtellerie-restauration pour 26 %, l’industrie pour é6 %, les commerces et services pour 18 % ;

- Présence de plus en plus internationale, la France apportant 31 % des revenus, devant l’Europe centrale (24 %), la Scandinavie & Europe de l’est (14 %), le Royaume-Uni et l’Irlande (12 %), l’Amérique latine (10 %) et l’Europe du sud ;

- Modèle d’affaires de : réplication de la stratégie de maillage territorial et de densité du réseau en français dans les autres 29 pays, recherche d’implantation de pays à fort potentiel, conception de produits et services circulaires ;

- Capital éclaté (11,9 % des actions et près de 21% des droits de vote pour la Caisse de pensions du Canada, 15,7 % et 13,21 %pour le fonds brésilien BWSA et 5,41 % pour BPI France) , Thierry Morin présidant le conseil de surveillance de 12 membres et Xavier Martiré le directoire.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- focus sur la rentabilité, notamment en Allemagne via l’optimisation de la logistique, l’intégration des process circulaire et la baisse des stocks centraux de linge,

- sécurisation des contrats d’approvisionnement via des prix fixes pour le gaz et l’électricité,

- renforcement des structures commerciales et sélectivité accrue en croissance externe,

- déploiement de l’offre aux TPE-PME dans une dizaine de pays, dont Royaume-Uni, Suède et Brésil,

- innovation axée sur la digitalisation et portée par des chefs de projet dédiés tels les programmes de traçabilité -Elis Connext dans le sanitaire et Pest Control dans la lutte contre les nuisibles ;

- Stratégie environnementale 2030 fondée sur l’éco-conception, la durabilité et la circularité :

- réduction de 47,5%, vs 2019, des émissions de CO2 pour les scopes 1 et 2 et de 28% pour le scope 3 (fournisseurs, déplacements et fin de vie des produits vendus,

- point d’étape 2025 : 80 %, vs 2010, des textiles en fin de vie réutilisés/recyclés, amélioration de 35 % de l’efficacité thermique des usines européennes,

- intégration des objectifs climat dans la facilité de crédit de 900 M€ ;

- Stratégie volontariste de diminution & rationalisation de la dette (échéances intégralement à taux fixe et étalées entre avril 2024 et juin 2032) reconnue par l’obtention du profil « Investment Grade » avec un effet de levier de 2,06.

Défis

- Attente de la journée investisseurs le 27 mai ;

- Hausse des coûts inflationniste compensée par les renégociations tarifaires, l’amélioration de la logistique et la sélectivité des contrats ;

- Suivi du taux de rétention clients, à 94 % ;

- Après l’acquisition du néerlandais Moderna et du malais Wonway, vers d’autres opérations dans les marchés, fragmentés, du linge plat (vêtements professionnels, serviettes), de lutte contre les nuisibles ;

- Suivi des performances en Hôtellerie-restauration, les opérateurs privilégiant les prix élevés sur le taux d’occupation en France et au Royaume-Uni ;

- Après une hausse de 4,9 % des revenus à fin septembre, objectifs 2024 relevés d’une hausse de 5,2 à 5,5 % des revenus, d’une marge d’exploitation de 35,2 à 35,5 %, d’un autofinancement libre de 340 M€ environ et d’un levier de dette inférieur à 2 ;

- Dividende 2024 de 0,43 €, payable en numéraire.