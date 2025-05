Elis solide au premier trimestre

(AOF) - Au premier trimestre, le chiffre d'affaires du spécialiste du nettoyage et de l'hygiène a atteint 1,132 milliard d'euros, en croissance de 3,6 %, ou de 2,5 % en organique. Ce " démarrage d'année 2025 solide " comme le qualifie Xavier Martiré, président du directoire, a en plus été réalisé avec un effet calendaire négatif : un jour de facturation de moins en février et le positionnement de la semaine de Pâques en avril.

Dans le détail, les deux principales zones d'activité d' Elis , la France et l'Europe centrale, ont connu une croissance organique de 1,9 %.

Face à des données encourageantes, le groupe a confirmé l'ensemble de ses objectifs financiers annuels : une croissance organique de ses revenus légèrement inférieure à 4 %, tandis qu'une légère hausse est anticipée pour la marge d'Ebitda ajusté, la marge d'Ebit ajusté et le résultat net courant par action.

Enfin, Elis n'anticipe aucun impact négatif lié à l'instauration de droits de douane par les États-Unis, mais remarque que les tensions commerciales ont créé une approche plus attentiste chez certains clients et ont accentué la volatilité de certaines devises.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Prestataire de solutions de location-entretien d’articles textiles et de services dans l’hygiène, le bien-être et l’anti-parasitaire , créé en 1883 ;

- Revenus de 4,6 Mds€ dont 88 % dans l’usage des produits, équilibré entre la santé pour 30 %, l’hôtellerie-restauration pour 26 %, l’industrie pour é6 %, les commerces et services pour 18 % ;

- Présence de plus en plus internationale, la France apportant 31 % des revenus, devant l’Europe centrale (24 %), la Scandinavie & Europe de l’est (14 %), le Royaume-Uni et l’Irlande (12 %), l’Amérique latine (10 %) et l’Europe du sud ;

- Modèle d’affaires de : réplication de la stratégie de maillage territorial et de densité du réseau en français dans les autres 29 pays, recherche d’implantation de pays à fort potentiel, conception de produits et services circulaires ;

- Capital éclaté (11,9 % des actions et près de 21% des droits de vote pour la Caisse de pensions du Canada, 15,7 % et 13,21 %pour le fonds brésilien BWSA et 5,41 % pour BPI France) , Thierry Morin présidant le conseil de surveillance de 12 membres et Xavier Martiré le directoire.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- focus sur la rentabilité, notamment en Allemagne via l’optimisation de la logistique, l’intégration des process circulaire et la baisse des stocks centraux de linge,

- sécurisation des contrats d’approvisionnement via des prix fixes pour le gaz et l’électricité,

- renforcement des structures commerciales et sélectivité accrue en croissance externe,

- déploiement de l’offre aux TPE-PME dans une dizaine de pays, dont Royaume-Uni, Suède et Brésil,

- innovation axée sur la digitalisation et portée par des chefs de projet dédiés tels les programmes de traçabilité -Elis Connext dans le sanitaire et Pest Control dans la lutte contre les nuisibles ;

- Stratégie environnementale 2030 fondée sur l’éco-conception, la durabilité et la circularité :

- réduction de 47,5%, vs 2019, des émissions de CO2 pour les scopes 1 et 2 et de 28% pour le scope 3 (fournisseurs, déplacements et fin de vie des produits vendus,

- point d’étape 2025 : 80 %, vs 2010, des textiles en fin de vie réutilisés/recyclés, amélioration de 35 % de l’efficacité thermique des usines européennes,

- intégration des objectifs climat dans la facilité de crédit de 900 M€ ;

- Stratégie volontariste de diminution & rationalisation de la dette (échéances intégralement à taux fixe et étalées entre avril 2024 et juin 2032) reconnue par l’obtention du profil « Investment Grade » avec un effet de levier de 2,06.

Défis

- Attente de la journée investisseurs le 27 mai ;

- Hausse des coûts inflationniste compensée par les renégociations tarifaires, l’amélioration de la logistique et la sélectivité des contrats ;

- Suivi du taux de rétention clients, à 94 % ;

- Après l’acquisition du néerlandais Moderna et du malais Wonway, vers d’autres opérations dans les marchés, fragmentés, du linge plat (vêtements professionnels, serviettes), de lutte contre les nuisibles ;

- Suivi des performances en Hôtellerie-restauration, les opérateurs privilégiant les prix élevés sur le taux d’occupation en France et au Royaume-Uni ;

- Après une hausse de 4,9 % des revenus à fin septembre, objectifs 2024 relevés d’une hausse de 5,2 à 5,5 % des revenus, d’une marge d’exploitation de 35,2 à 35,5 %, d’un autofinancement libre de 340 M€ environ et d’un levier de dette inférieur à 2 ;

- Dividende 2024 de 0,43 €, payable en numéraire.