Elis: signe un nouveau financement de 200 M$ information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 17:45









(CercleFinance.com) - Elis annonce aujourd'hui avoir signé un nouveau financement au format USPP pour un montant de 200 millions de dollars avec un groupe d'investisseurs américains emmené par MetLife Investment Management (“MIM”).



Les nouvelles obligations émises ont une maturité de 12 ans (Juillet 2035) et offrent aux investisseurs un coupon de 6,03% en dollar. Celles-ci ont été intégralement converties en euro pour un montant total de 183 millions d'euros par Elis, qui paiera un coupon final en euro de 5,21%.



' Les fonds levés par ce financement seront entièrement consacrés au refinancement de la dette existante du groupe, notamment au refinancement de l'émission obligataire de 500 millions d'euros à échéance avril 2024 ' indique le groupe.





Valeurs associées ELIS Euronext Paris +1.55%