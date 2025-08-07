 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Elis signe un accord pour acquérir OCL en Irlande
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 07:08

(Répétition technique)

Elis SA ELIS.PA :

* SIGNATURE D'UN ACCORD PORTANT SUR L'ACQUISITION DE OCL

* OCL EMPLOIE ACTUELLEMENT 170 PERSONNES ET A RÉALISÉ UN CA D'ENVIRON EUR 17 MLNS EN 2024

Texte original nGNE2nqV1g

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

