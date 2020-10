Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis SA-Chiffre d'affaires en baisse de 10,6% en organique au T3 Reuters • 22/10/2020 à 17:57









22 octobre (Reuters) - Elis SA ELIS.PA : * CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3ÈME TRIMESTRE EN REPLI DE -11,8%, DONT -10,6% EN ORGANIQUE * CHIFFRE D'AFFAIRES EN BAISSE DE -10,6% EN ORGANIQUE SUR LE TRIMESTRE * OBJECTIFS 2020 DE MARGE D'EBITDA ET DE FREE CASH-FLOW RELEVÉS * ENVIRON 75% DES ACTIVITÉS DU GROUPE SONT REVENUES À UN NIVEAU PROCHE DE LA NORMALE AU 3ÈME TRIMESTRE Pour plus de détails, cliquez sur ELIS.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ELIS Euronext Paris +0.84%