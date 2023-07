Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis : s'attaquera bientôt au palier des 19,8E information fournie par Cercle Finance • 24/07/2023 à 12:21









(CercleFinance.com) - Elis efface définitivement la résistance des 18,2E du 18 avril et 14 juillet -mais aussi du 30/12/2019- et devrait s'attaquer au palier des 19,8E du 21 septembre 2018, ultime obstacle avant de retracer le zénith des 23,25E du 24 janvier 2018.





Valeurs associées ELIS Euronext Paris +3.37%