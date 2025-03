Elis: résultats 2024 en ligne, rachats d'actions en vue information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 09:32









(CercleFinance.com) - Elis s'adjuge plus de 6% jeudi matin à la Bourse de Paris au lendemain de résultats annuels conformes aux attentes et d'une nouvelle politique d'allocation de capital jugée plus favorable aux actionnaires.



Le groupe de blanchisserie industrielle a fait état hier soir d'une performance financière 'record' au titre de l'exercice 2024, en ligne avec ses objectifs.



Son chiffre d'affaires s'est accru de 6,1%, dont +5,2% en données organiques, à 4,57 milliards d'euros, donnant un Ebitda ajusté en hausse de 9,2% à 1,6 milliard.



Sa marge opérationnelle s'est améliorée d'un point de pourcentage pour s'établir à 35,2%.



Le bénéfice net s'inscrit, lui, en progression de 29% à 337,8 millions d'euros.



Concernant 2025, Elis a indiqué viser une nouvelle progression de tous ses indicateurs financiers, avec une croissance organique du chiffre d'affaires annuel attendue légèrement inférieure à 4%.



Sa marge opérationnelle (Ebitda) ajustée est elle aussi vue en légère croissance.



Point important, Elis a dévoilé les détails de sa nouvelle politique d'allocation du capital, prévoyant la mise en place d'un programme de rachat d'actions de 150 millions d'euros en 2025 et le versement d'un dividende annuel de 0,45 euro par action en augmentation d'environ 5%.



Toutes ces annonces étaient accueillies favorablement jeudi matin à la Bourse de Paris, où le titre signait, avec un gain de 6,4%, l'une des progressions les plus notables de l'indice SBF, lui-même en hausse de 0,6%.





Valeurs associées ELIS 21,40 EUR Euronext Paris +6,36%