Elis renforce son positionnement au Brésil

(AOF) - Elis , spécialiste des services circulaires, annonce l'acquisition de 100% de Acquaflash au Brésil. Cette société a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires d'environ 6 millions d'euros. Elle exploite une blanchisserie moderne et performante, principalement dédiée au secteur de la santé, notamment pour la fourniture de linge plat. L'entreprise emploie environ 380 collaborateurs. L'intégration d'Acquaflash est effective dans les comptes du groupe depuis le 1er novembre 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Prestataire de solutions de location-entretien d’articles textiles et de services dans l’hygiène, le bien-être et l’anti-parasitaire , créé en 1883 ;

- Revenus de 4,6 Mds€ dont 88 % dans l’usage des produits, équilibré entre la santé pour 29 %, l’industrie pour 27 %, l’hôtellerie-restauration pour 26 %, les commerces et services pour 18 % ;

- Présence de plus en plus internationale, la France apportant 28 % des revenus, devant l’Europe centrale (8 %), la Scandinavie & Europe de l’est (14 %), le Royaume-Uni et l’Irlande (12 %), l’Amérique latine (9,5 %) et l’Europe du sud ;

- Modèle d’affaires de : réplication de la stratégie de maillage territorial et de densité du réseau en français dans les autres 30 pays, recherche d’implantation de pays à fort potentiel, conception de produits et services circulaires ;

- Capital éclaté avec 3 positions fortes -11,9 % des actions et 20,4 % des droits de vote pour la Caisse de pensions du Canada, 15,1 % et 13,05 % pour le fonds brésilien BWSA et 2,91 % et 3,64 % pour les dirigeants & salariés ;

- Conseil de surveillance de 13 membres présidé par Thierry Morin et directoire présidé par Xavier Martiré.

Enjeux

Agilité du modèle d’affaires :

- focus sur la rentabilité via l’optimisation de la logistique, l’intégration des process circulaires, la baisse des stocks centraux de linge et et les renégociations d’achat d’énergie,

- sécurisation des contrats d’approvisionnement via des prix fixes en gaz et électricité,

- renforcement des structures commerciales et sélectivité accrue en croissance externe,

- déploiement de l’offre aux TPE-PME à l’international,

- innovation axée sur la digitalisation, portée par des chefs de projet dédiés tels les programmes de traçabilité -Elis Connext dans le sanitaire et Pest Control dans la lutte contre les nuisibles- et dopée par les partenariats avec une douzaine de start-up ;

- Stratégie environnementale 2030 fondée sur l’éco-conception, la durabilité et la circularité :

- réduction de 47,5%, vs 2019, des émissions de CO2 pour les scopes 1 et 2 et de 28% pour le scope 3 (fournisseurs, déplacements et fin de vie des produits vendus,

- point d’étape 2025 : 80 %, vs 2010, des textiles en fin de vie réutilisés/recyclés,

amélioration de 35 % de l’efficacité thermique des usines européennes,

- optimisation des ressources en eau

- intégration des objectifs climat dans la facilité de crédit de 900 M€ ;

- Appui sur une faible exposition (30 %) des revenus aux cycles économiques et sur l’externalisation des services par les clients, d’où une croissance externe agressive (50 à 150M€ disponibles pour 2025) avec 3 acquisitions au 1 er semestre (l’espagnol Carsan, l’allemand Enst et le suisse Badensee) et privilégiant les marchés, fragmentés -linge plat (vêtements professionnels, serviettes) et lutte contre les nuisibles ;

- Stratégie volontariste de diminution & rationalisation de la dette (échéances intégralement à taux fixe et étalées jusqu’à juin 2032) reconnue par l’obtention du profil « Investment Grade » avec un effet de levier ramené à 1,92 et un autofinancement libre de 31 M€.

Défis

- Suivi des performances en Hôtellerie-restauration, les opérateurs privilégiant les prix élevés sur le taux d’occupation en France et au Royaume-Uni ;

- En Amérique latine, impact négatif sur le chiffre d’affaires des changes devises locales /euro sur le chiffre d’affaires et attente de l’intégration des hausses de salaires minimaux dans les contrats ;

- Après une hausse de 3,5 % du chiffre d’affaires et de 2,6 % du résultat net courant au 1 er semestre, objectifs 2025 confirmés : hausse des revenus proche de 4 %, légère croissance du résultat net et de l’autofinancement libre et levier de dette en repli d’un point ;

- Dividende 2024 en hausse 0,45 €, avec programme de rachat d’actions de 150 M€.