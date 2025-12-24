Elis réduit son capital par annulation d'actions auto-détenues
information fournie par Zonebourse 24/12/2025 à 08:10
L'ensemble des actions annulées ont été rachetées sur le marché, dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 6 mars dernier par le groupe de location-entretien de linge plat et de vêtements, en marge de ses résultats 2024.
Pour rappel, ce programme de rachats d'actions pour un montant de 150 millions d'euros s'inscrivait dans le cadre de sa nouvelle politique d'allocation du capital, qui incluait aussi un dividende annuel de 0,45 euro par action.
A l'issue de cette réduction de capital, le nouveau capital d'Elis se trouve divisé en 232 848 588 actions. Par ailleurs, à l'issue de cette réduction de capital, il détient toujours 239 759 actions auto-détenues, représentant 0,10% du capital.
Valeurs associées
|23,980 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
