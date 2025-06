Elis: rachats d'actions pour 4,7 millions d'euros information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 10:26









(CercleFinance.com) - Elis a racheté pour 4,7 millions d'euros de ses propres actions la semaine passée, peut-on lire dans un avis financier publié ce lundi.



Le spécialiste de la blanchisserie industrielle précise avoir fait l'acquisition de 199.546 titres entre les séances des lundi 2 et vendredi 6 juin sur la base d'un prix moyen pondéré de 23,57 euros par action.



Le groupe rappelle que ces transactions s'inscrivent dans le cadre du programme de rachat de 150 millions d'euros pour 2025 qu'il avait officialisé en mars et que ses actionnaires avaient approuvé le mois dernier.



L'opération a pour objet de couvrir ses plans d'actions de performances ainsi que son plan d'actionnariat salarié international et, pour le surplus, d'être annulées.





Valeurs associées ELIS 23,4400 EUR Euronext Paris -0,34%