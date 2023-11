Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis: note de crédit relevée chez S&P Global information fournie par Cercle Finance • 17/11/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Elis annonce que l'agence de notation S&P Global a relevé sa note de crédit long terme pour le groupe de blanchisserie industrielle à 'BBB-' avec perspective 'stable', plaçant ainsi sa note dans la catégorie 'Investment Grade'.



Cette notation 'Investment Grade' reflète la solidité financière d'Elis ainsi que ses perspectives d'amélioration de marge, d'accélération de génération de trésorerie et de désendettement supplémentaire.



'Le groupe veillera à maintenir une politique financière visant à rester dans la catégorie Investment Grade tout en poursuivant sa stratégie de croissance rentable', commente Xavier Martiré, président du directoire.





