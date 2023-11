Elis fait l'acquisition d'une société espagnole

(AOF) - Elis, spécialiste des solutions de location-entretien d'articles textiles, annonce l’acquisition de 100% de Compania de Tratamientos Levante S.L., entreprise espagnole spécialisée dans le Pest Control. L’entreprise, qui a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 4 millions d’euros en 2022, a un rayonnement national mais opère majoritairement à Valence, Madrid, Castellón et Elche. Elle sera consolidée dans les comptes à partir du 1er novembre 2023.

Fondée il y a 30 ans, la société dispose d'une clientèle aussi bien publique que privée. Elle emploie environ 80 salariés et propose une large diversité de services de lutte contre les nuisibles (lutte contre les rongeurs et insectes rampants ou volants) ainsi que des services de désinfection.

Avec cette opération, Elis renforce sa position sur le marché du Pest Control en Espagne, un marché dont le développement s'est accéléré depuis la fin de la pandémie.

Points clés

- Prestataire international de solutions de location-entretien d’articles textiles, d’hygiène et de bien-être ;

- Chiffre d’affaires de 3,8 Mds€ dont 88 % dans l’usage des produits, équilibré entre la santé pour 37 %, l’hôtellerie-restauration pour 34 %, l’industrie pour 17 %, les commerces et services pour 12 % ;

- Présence internationale, la France apportant 31 % des revenus, devant l’Europe centrale (23%), la Scandinavie et l’Europe de l’est (15 %), le Royaume-Uni et l’Irlande (13 %), l’Europe du sud (9 %) et l’Amérique latine (9 %) ;

- Modèle d’affaires décentralisé résumé en 2 points : diversité géographique (présence dans 29 pays) et par métiers, excellence opérationnelle via la réduction des coûts et la gestion stricte des flottes de livraison ;

- Capital éclaté (12,21 % des actions et 20,62 % des droits de vote pour la Caisse de pensions du Canada, 5 % pour BPI France), Thierry Morin présidant le conseil de surveillance de 10 membres et Xavier Martiré le directoire ;

- Situation financière en amélioration constante, avec 3,2 Mds€ de capitaux propres et autant de dette donnant un levier de dette de 2,4 à fin juin.

Enjeux

- Stratégie visant à la consolidation des positions via 4 leviers : consolidation des positions, extension du réseau, excellence opérationnelle et innovation ;

- Stratégie d’innovation axée sur la digitalisation et portée des chefs de projet dédiés :

- pour les clients, programme de traçabilité Elis Connext dans le sanitaire et Pest Control

dans la lutte contre les nuisibles,

- partenariats avec start-ups et PME ;

- Stratégie environnementale 2025 fondée sur l’éco-conception et la durabilité :

- 80% des textiles réutilisés/recyclés en fin de vie en 2025 vs 2010,

- amélioration de 35 % de l’efficacité thermique des usines européennes,

- réalisations 2022 : recul de 26 % vs 2010 de l’intensité des émissions de CO2 en Europe (- 25 % pour le groupe), de 43 % des consommations d’eau et de 35% de celles d’énergie thermique,

- accélération du recours aux véhicules « propres » dans les flottes de livraison,

- ligne de crédit « verte » de 900 M€ ;

- Renforcement dans les services antiparasitaires avec le danois Crisal ;

- Stratégie volontariste de désendettement visant à obtenir un profil « Investment Grade » via un levier inférieur à 2 dès 2024 (échéances de dette étalées entre avril 2024 et juin 2032, intégralement à taux fixe).

Défis

- Impact de l’inflation : hausse des coûts compensée par les renégociations tarifaires, l’amélioration de la logistique et la sélectivité des contrats ;

- Impact de l’énergie : doublement à 9 % de la part du gaz dans le chiffre d’affaires 2022, d’où la signature de contrats d’approvisionnement à prix fixe sur une part élevée des achats de gaz et d’électricité pour les années à venir ;

- Après une hausse de 18 % des revenus et de 33 % du bénéfice net à fin juin, anticipations 2023 relevées : croissance du chiffre d’affaires de 12 % environ, résultat net de plus 410 M€, levier de dette ramené à 2,1 ;

- Succès de l’option de paiement de dividende en actions (35 %).

Fiche sectorielle - Services aux entreprises

