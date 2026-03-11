Elis, Eurazeo, Thales...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Alstom

Alstom a remporté un contrat d'une valeur de 1,03 milliard d'euros auprès de Comboios de Portugal (CP) pour la fourniture de 153 trains Adessia Stream. Cet accord constitue la plus importante acquisition de trains de l'histoire du Portugal et s'inscrit dans le cadre du programme de CP visant à améliorer la fiabilité, l'accessibilité et la qualité du service pour les usagers du rail à travers le pays.

Argan

Argan annonce avoir loué 32 000 m2 sur son site du Coudray-Montceaux (Essonne), un ensemble de deux bâtiments représentant un total de 163 000 m2 en accès direct sur l'autoroute A6, permettant au groupe de ramener à 100% le taux d'occupation de son patrimoine.

Assystem

En 2025, Assystem enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 656,6 millions d'euros, soit une croissance de 7,4%, dont 4,5% en organique. L'activité nucléaire représente 77% du chiffre d'affaires consolidé.

Colas

Colas indique que sa propre filiale américaine, Sully-Miller, réalisera l'extension d'un tronçon stratégique de l'Interstate 10 dans le comté de San Bernardino afin d'améliorer la fluidité du trafic et les performances logistiques de la région.

Dassault Aviation

Dassault Aviation indique avoir dévoilé son nouvel avion d'affaires, le Falcon 10X, lors d'une présentation devant plus de 400 clients, partenaires et dirigeants de l'aviation réunis dans un nouveau hall de production à Bordeaux-Mérignac.

Ekinops

Le fournisseur de solutions de télécommunications annoncera ses résultats annuels.

Elis

Elis fait part d'une augmentation de son dividende et d'un programme de rachats d'actions, à l'occasion de la publication de résultats annuels faisant ressortir notamment une légère hausse de sa marge d'EBITDA ajusté. Elis dévoile un résultat net courant en hausse de 4,7% à 467,3 MEUR au titre de 2025, soit 1,85 EUR par action ( 5,2%), et un EBIT ajusté en amélioration de 4,6% à 766,6 MEUR, soit une marge stable à 16,0% du chiffre d'affaires.

Eurazeo

Eurazeo publie un résultat net part du groupe de -0,4 MdEUR au titre de 2025, stable par rapport à 2024, "traduisant la croissance de l'AM (asset management) et la variation de juste valeur non-cash". Le groupe d'investissement affiche en effet un EBITDA de la gestion d'actifs en hausse de 12% à 206 MEUR, mais un résultat non-cash de l'investissement lié aux variations de juste valeur à -552 MEUR.

Groupe Partouche

Le spécialiste des jeux présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Guerbet

Le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale signalera ses résultats annuels.

Haulotte Group

Dans un marché mondial de la nacelle qui a atteint son niveau le plus bas depuis l'épidémie de Covid en 2020, Haulotte a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 512 millions d'euros, en baisse de 18% à taux de change constant par rapport à 2024. Seule la zone Europe affiche une croissance de ses ventes (2%), tirée par des volumes positifs.

ID Logistics

Le spécialiste européen de la logistique contractuelle communiquera ses résultats annuels.

Maisons du Monde

Le distributeur de meubles et d'objets de décoration rendra compte de ses résultats annuels.

Manitou

Le spécialiste des engins de manutention et d'élévation de personnes indiquera ses résultats annuels.

Netgem

Le spécialiste de l'Entertainment Technology au service des éditeurs et des distributeurs de contenus vidéo annonce le renforcement de sa collaboration avec Bouygues Telecom, initiée avec le cloud gaming, avec le déploiement dès aujourd'hui d'une offre de chaînes FAST (Free Ad-supported Streaming TV) sur l'ensemble de son parc TV.

Neurones

Le groupe de conseil en management et de services numériques précisera ses résultats annuels.

OPmobility

Le groupe spécialisé dans la mobilité durable et connectée ajuste l'organisation de son comité de direction afin de s'adapter aux transformations du marché et d'accélérer l'exécution de sa stratégie. Félicie Burelle, directrice générale d'OPmobility, met en place des ajustements au sein du comité de direction afin de permettre au groupe de mieux répondre à l'évolution des attentes du marché. L'objectif est de renforcer l'orientation client et la compétitivité, deux facteurs clés de différenciation.

Thales

Thales fait part du lancement de SkyDefender, un dôme intégral de défense aérienne et antimissile doté d'intelligence artificielle, qui "permet une protection complète contre tous types de menaces aériennes, de quelques kilomètres à plusieurs milliers de kilomètres". "Alors que les menaces aériennes et balistiques évoluent plus rapidement que jamais, des drones lents aux missiles hypersoniques, les attaques deviennent de plus en plus complexes, saturantes et imprévisibles", souligne le groupe d'électronique de défense.

Sergeferrari

Le spécialiste des toiles composites innovantes dévoilera ses résultats annuels.

Sogeclair

La société d'ingénierie spécialiste de l'aéronautique livrera ses résultats annuels.

Sword Group

La société dédiée à la transformation technologique et digitale annoncera ses résultats annuels.