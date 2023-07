Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis: en recul malgré un relèvement d'objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 15:28









(CercleFinance.com) - Elis recule de plus de 1% malgré un relèvement par le groupe de blanchisserie industrielle de ses objectifs annuels, en marge de la publication d'un résultat net courant en augmentation de 33,3% au titre du premier semestre 2023, à 197,7 millions d'euros.



En dépit de l'inflation et des incertitudes géopolitiques persistantes, il a vu sa marge d'EBITDA ajusté s'améliorer de +90 points de base à 33,2% pour un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros (+17,8% dont +15,2% en organique).



Pour 2023, Elis anticipe désormais un résultat net courant au-dessus de 410 millions d'euros, un EBIT ajusté au-dessus de 660 millions, une marge d'EBITDA ajusté en amélioration d'environ +70 points de base et une croissance organique du CA à environ 12%.





Valeurs associées ELIS Euronext Paris -1.42%