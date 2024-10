Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Elis: dans le vert avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 13:05









(CercleFinance.com) - Elis grappille près de 1% et surperforme ainsi la tendance à Paris, aidé par des propos d'UBS qui initie une couverture avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours fixé à 27 euros sur le titre du groupe de blanchisserie.



Le broker y voit 'une entreprise résiliente avec un leadership solide et des perspectives de croissance plus élevées'. 'Le désendettement laisse également de la place pour des retours aux actionnaires ou des fusions et acquisitions', ajoute-t-il.





Valeurs associées ELIS 20,94 EUR Euronext Paris +0,96%