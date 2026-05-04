Elis confirme l'ensemble de ses objectifs financiers de 2026
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 18:04
La croissance organique de 3,1%, est en ligne avec la séquence trimestrielle attendue pour l'année 2026, souligne le groupe.
En France, le chiffre d'affaires est en croissance de 2,5% ( 2,0% en organique), tiré par une dynamique commerciale solide, avec de nouvelles signatures de contrats, notamment en vêtements professionnels.
En Europe centrale, le chiffre d'affaires est en croissance de 4,6% ( 2,5% en organique). En Scandinavie & Europe de l'Est, le chiffre d'affaires est en hausse de 3,8% ( 1,4% en organique), avec un effet de change positif de 2,5%.
Au Royaume-Uni & Irlande, la croissance organique du chiffre d'affaires s'élève à 1,6%, portée par de nouveaux succès commerciaux en vêtements professionnels (notamment ultra-propre) et en Hôtellerie-Restauration.
En Amérique latine, le chiffre d'affaires est en progression de 12,6% ( 9,5% en organique, avec un effet de change favorable de 1,4%). En Europe du Sud, le chiffre d'affaires est en croissance de 7,9%, dont 5,2% en organique, soutenu par la dynamique commerciale en vêtements professionnels.
Le groupe confirme l'ensemble de ses objectifs financiers sur 2026. Il s'attend à une croissance organique du chiffre d'affaires annuel légèrement inférieure à celle de 2025, des marges d'EBITDA ajusté et d'EBIT ajusté en légère amélioration, un free cash-flow en croissance " mid-single digit " et un résultat net courant par action dilué en croissance " high-single digit ".
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