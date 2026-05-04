 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Elis confirme l'ensemble de ses objectifs financiers de 2026
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 18:04

Le chiffre d'affaires atteint 1 180,5 millions d'euros au 1er trimestre 2026, en croissance de 4,3% en données publiées, dont 3,1% de croissance organique, 1,0% liés aux acquisitions et 0,2% d'effet de change.

La croissance organique de 3,1%, est en ligne avec la séquence trimestrielle attendue pour l'année 2026, souligne le groupe.

En France, le chiffre d'affaires est en croissance de 2,5% ( 2,0% en organique), tiré par une dynamique commerciale solide, avec de nouvelles signatures de contrats, notamment en vêtements professionnels.

En Europe centrale, le chiffre d'affaires est en croissance de 4,6% ( 2,5% en organique). En Scandinavie & Europe de l'Est, le chiffre d'affaires est en hausse de 3,8% ( 1,4% en organique), avec un effet de change positif de 2,5%.

Au Royaume-Uni & Irlande, la croissance organique du chiffre d'affaires s'élève à 1,6%, portée par de nouveaux succès commerciaux en vêtements professionnels (notamment ultra-propre) et en Hôtellerie-Restauration.

En Amérique latine, le chiffre d'affaires est en progression de 12,6% ( 9,5% en organique, avec un effet de change favorable de 1,4%). En Europe du Sud, le chiffre d'affaires est en croissance de 7,9%, dont 5,2% en organique, soutenu par la dynamique commerciale en vêtements professionnels.

Le groupe confirme l'ensemble de ses objectifs financiers sur 2026. Il s'attend à une croissance organique du chiffre d'affaires annuel légèrement inférieure à celle de 2025, des marges d'EBITDA ajusté et d'EBIT ajusté en légère amélioration, un free cash-flow en croissance " mid-single digit " et un résultat net courant par action dilué en croissance " high-single digit ".

Valeurs associées

ELIS
26,0400 EUR Euronext Paris -0,84%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank