Elis-Chiffre d'affaires en baisse d'environ 15% au S1

PARIS, 29 juillet (Reuters) - Elis ELIS.PA a publié mercredi les résultats suivants: * CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE EN REPLI DE 15,7% (-14,7% EN ORGANIQUE) À 1,35 MILLIARD D'EUROS * EBITDA DE 439,9 MILLIONS D'EUROS AU S1, EN BAISSE DE 15,3% * MARGE D'EBITDA EN AMÉLIORATION DE 20 POINTS DE BASE, À 32,5% DU CHIFFRE D'AFFAIRES * RÉSULTAT NET COURANT EN BAISSE DE 51,2% À 49,7 MILLIONS D'EUROS * FREE CASH-FLOW DE 56,1 MILLIONS D'EUROS, EN AUGMENTATION DE 75 MILLIONS D'EUROS PAR RAPPORT AU 1ER SEMESTRE 2019 * LES INCERTITUDES QUI SUBSISTENT NE PERMETTENT PAS DE DONNER DE PERSPECTIVE DE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR L'ANNÉE * LA MARGE D'EBITDA ET LE FREE CASH-FLOW 2020 DEVRAIENT ÊTRE ASSEZ PROCHES DES NIVEAUX DE 2019 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ELIS.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ELIS Euronext Paris +1.35%