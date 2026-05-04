Elis: CA en hausse au T1, prévisions pour 2026 maintenues

Le logo d'Elis à l'extérieur d'un bâtiment de l'entreprise à Reze, près de Nantes
Elis a fait état lundi d'une hausse de 4,3% de son chiffre d'affaires sur un an au premier trimestre, porté par une croissance dans la plupart de ses marchés, l’Amérique latine en tête (+12,6%), les acquisitions et les effets des ajustements tarifaires.
Les revenus trimestriels ont atteint 1,18 milliard d’euros, en croissance organique de 3,1%.
Le spécialiste de l'entretien du linge et d'équipements d'hygiène a confirmé l’ensemble de ses objectifs financiers pour 2026 communiqués en mars.
Le groupe a par ailleurs précisé ne constater aucun impact significatif du conflit au Moyen‑Orient sur son activité, soulignant qu’il n’est pas présent dans la région et que la baisse temporaire de la fréquentation en hôtellerie-restauration observée en mars s’est rapidement normalisée.
(Redigé par Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)
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