Elis: CA en hausse au T1, prévisions pour 2026 maintenues

Le logo d'Elis à l'extérieur d'un bâtiment de l'entreprise à Reze, près de Nantes

Elis ‌a fait état lundi d'une ​hausse de 4,3% de son chiffre d'affaires sur un an ​au premier trimestre, porté par une croissance ​dans la plupart ⁠de ses marchés, l’Amérique ‌latine en tête (+12,6%), les acquisitions et les effets des ​ajustements ‌tarifaires.

Les revenus trimestriels ont atteint ⁠1,18 milliard d’euros, en croissance organique de 3,1%.

Le spécialiste de ⁠l'entretien du ‌linge et d'équipements d'hygiène ⁠a confirmé l’ensemble de ‌ses objectifs financiers pour ⁠2026 communiqués en mars.

Le groupe ⁠a par ‌ailleurs précisé ne constater aucun ​impact significatif ‌du conflit au Moyen‑Orient sur son activité, soulignant ​qu’il n’est pas présent dans la région ⁠et que la baisse temporaire de la fréquentation en hôtellerie-restauration observée en mars s’est rapidement normalisée.

(Redigé par Elena Smirnova, édité par ​Sophie Louet)